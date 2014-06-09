Dallas, TX -- (SBWIRE) -- 06/09/2014 -- MarketOptimizer.org adds “Alzheimer’s Disease Global Clinical Trials Review, H1, 2014” report to its research database.
“Alzheimer’s Disease Global Clinical Trials Review, H1, 2014? provides data on the Alzheimer’s Disease clinical trial scenario. This report provides elemental information and data relating to the clinical trials on Alzheimer’s Disease. It includes an overview of the trial numbers and their recruitment status as per the site of trial conduction across the globe. The data book offers a preliminary coverage of disease clinical trials by their phase, trial status, prominence of the sponsors and also provides briefing pertaining to the number of trials for the key drugs for treating Alzheimer’s Disease.
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Scope
- Data on the number of clinical trials conducted in North America, South and Central America, Europe, Middle-East and Africa and Asia-pacific and top five national contributions in each, along with the clinical trial scenario in BRIC nations
- Clinical trial (complete and in progress) data by phase, trial status, subjects recruited and sponsor type
- Listings of discontinued trials (suspended, withdrawn and terminated)
Reasons to buy
- Understand the dynamics of a particular indication in a condensed manner
- Abridged view of the performance of the trials in terms of their status, recruitment, location, sponsor type and many more
- Obtain discontinued trial listing for trials across the globe
- Espy the commercial landscape of the major Universities / Institutes / Hospitals or Companies
Complete Report Available @ http://www.marketoptimizer.org/alzheimers-disease-global-clinical-trials-review-h1-2014.html .
Table of Contents
Table of Contents 2
List of Tables 4
List of Figures 5
Introduction 6
Alzheimer’s Disease 6
Report Guidance 6
Clinical Trials by Region 7
Clinical Trials and Average Enrollment by Country 8
Top Five Countries Contributing to Clinical Trials in Asia-Pacific 10
Top Five Countries Contributing to Clinical Trials in Europe 11
Top Countries Contributing to Clinical Trials in North America 12
Top Countries Contributing to Clinical Trials in Middle East and Africa 13
Top Five Countries Contributing to Clinical Trials in Central and South America 14
Clinical Trials by G7 Countries: Proportion of Alzheimer’s Disease to Central Nervous System Clinical Trials 15
Clinical Trials by Phase in G7 Countries 16
Clinical Trials in G7 Countries by Trial Status 17
Clinical Trials by E7 Countries: Proportion of Alzheimer’s Disease to Central Nervous System Clinical Trials 18
Clinical Trials by Phase in E7 Countries 19
Clinical Trials in E7 Countries by Trial Status 20
Clinical Trials by Phase 21
In Progress Trials by Phase 22
Clinical Trials by Trial Status 23
Clinical Trials by End Point Status 24
Unaccomplished Trials of Alzheimer’s Disease 25
Subjects Recruited Over a Period of Time 36
Clinical Trials by Sponsor Type 37
Prominent Sponsors 38
Top Companies Participating in Alzheimer’s Disease Therapeutics Clinical Trials 39
Prominent Drugs 41
Latest Clinical Trials News on Alzheimer’s Disease 42
May 27, 2014: Avanir Pharmaceuticals Announces Completion of Patient Enrollment in Study of AVP-923 for the Treatment of Agitation in Patients with Alzheimer’s Disease 42
May 23, 2014: AZTherapies cleared to start enrolling under their IND for a Phase III clinical efficacy study for ALZT-OP1 in early Alzheimer’s disease 42
Mar 31, 2014: Prana Biotechnology announces top line results of Phase 2 IMAGINE trial of PBT2 in Alzheimer’s disease 43
Mar 27, 2014: Anavex Reports Predicted Clinical Effect of Both ANAVEX 2-73 and ANAVEX PLUS in a Humanized Cortical Cognitive Model for Alzheimer’s Disease 44
Mar 24, 2014: Cogstate’s technology chosen for major Phase III trial of Alzheimer’s disease drug 44
Mar 03, 2014: Intra-Cellular Therapies Announces Initiation of Phase I/II Clinical Trial for ITI-007 in Healthy Geriatric Subjects and Patients with Dementia, Including Alzheimer’s Disease 45
Clinical Trial Profiles 47
Clinical Trial Overview of Top Companies 47
Pfizer Inc. 47
Clinical Trial Overview of Pfizer Inc. 47
Johnson & Johnson 56
Clinical Trial Overview of Johnson & Johnson 56
AstraZeneca PLC 61
Clinical Trial Overview of AstraZeneca PLC 61
Eisai Co., Ltd. 64
Clinical Trial Overview of Eisai Co., Ltd. 64
F. Hoffmann-La Roche Ltd. 67
Clinical Trial Overview of F. Hoffmann-La Roche Ltd. 67
Eli Lilly and Company 70
Clinical Trial Overview of Eli Lilly and Company 70
Novartis AG 73
Clinical Trial Overview of Novartis AG 73
GlaxoSmithKline plc 76
Clinical Trial Overview of GlaxoSmithKline plc 76
Merck & Co., Inc. 79
Clinical Trial Overview of Merck & Co., Inc. 79
AbbVie Inc. 81
Clinical Trial Overview of AbbVie Inc. 81
Clinical Trial Overview of Top Institutes / Government 83
National Institute on Aging 83
Clinical Trial Overview of National Institute on Aging 83
U.S. Department of Veterans Affairs 85
Clinical Trial Overview of U.S. Department of Veterans Affairs 85
Institute for Neurodegenerative Disorders 87
Clinical Trial Overview of Institute for Neurodegenerative Disorders 87
National Institute of Mental Health 89
Clinical Trial Overview of National Institute of Mental Health 89
University of Wisconsin Madison 90
Clinical Trial Overview of University of Wisconsin Madison 90
Centre Hospitalier Universitaire de Nice 91
Clinical Trial Overview of Centre Hospitalier Universitaire de Nice 91
University of Washington 92
Clinical Trial Overview of University of Washington 92
Assistance Publique – Hopitaux de Paris 93
Clinical Trial Overview of Assistance Publique – Hopitaux de Paris 93
Oregon Health and Science University 94
Clinical Trial Overview of Oregon Health and Science University 94
National Institute of Neurological Disorders and Stroke 95
Clinical Trial Overview of National Institute of Neurological Disorders and Stroke 95
Five Key Clinical Profiles 96
Appendix 139
Abbreviations 139
Definitions 139
Research Methodology 139
Secondary Research 140
About GlobalData 140
Contact Us 141
Disclaimer 141
Source 141
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