REPORTRESERVE

Partnering and M&A Yearbook 2012

 

Hyderabad, Andhra Pradesh -- (SBWIRE) -- 06/02/2012 -- The Partnering and M&A Yearbook 2012 report provides comprehensive understanding and unprecedented access to the partnering and M&A deals and agreements entered into by the worlds leading healthcare companies during 2011.

Bigpharma partnering activity during 2011
Top partnering deals by value in 2011
Top M&A deals by value in 2011
Most active dealmakers 2011
Comprehensive coverage of every deal announced in 2011"

For further information visit http://www.reportreserve.com/report/partnering-and-manda-yearbook-2012-report-538761

Source: REPORTRESERVE
Posted Saturday, June 02, 2012 at 11:15 PM CDT - Permalink

 