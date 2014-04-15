Penile Cancer Global Clinical Trials Review, H1, Market Analysis Research Report 2014: Emerging Opportunities, Trends, Size, Drivers, Strategies, Products and Competitive Landscape

Albany, NY -- (SBWIRE) -- 04/15/2014 -- Business Research Report On Penile Cancer Global Clinical Trials Review, H1, 2014: Market Research Report



Penile Cancer Global Clinical Trials Review, H1, 2014" provides data on the Penile Cancer clinical trial scenario. This report provides elemental information and data relating to the clinical trials on Penile Cancer. It includes an overview of the trial numbers and their recruitment status as per the site of trial conduction across the globe. The databook offers a preliminary coverage of disease clinical trials by their phase, trial status, prominence of the sponsors and also provides briefing pertaining to the number of trials for the key drugs for treating Penile Cancer. This report is built using data and information sourced from proprietary databases, primary and secondary research and in-house analysis by GlobalData's team of industry experts.



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Note: Certain sections in the report may be removed or altered based on the availability and relevance of data for the indicated disease.



Scope



- Data on the number of clinical trials conducted in North America, South and Central America, Europe, Middle-East and Africa and Asia-pacific and top five national contributions in each, along with the clinical trial scenario in BRIC nations

- Clinical trial (complete and in progress) data by phase, trial status, subjects recruited and sponsor type

- Listings of discontinued trials (suspended, withdrawn and terminated)



Reasons to buy



- Understand the dynamics of a particular indication in a condensed manner

- Abridged view of the performance of the trials in terms of their status, recruitment, location, sponsor type and many more

- Obtain discontinued trial listing for trials across the globe

- Espy the commercial landscape of the major Universities / Institutes / Hospitals or Companies



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Table of Contents



Table of Contents 2

List of Tables 3

List of Figures 4

Introduction 5

Penile Cancer 5

Report Guidance 5

Clinical Trials by Region 6

Clinical Trials and Average Enrollment by Country 7

Top Countries Contributing to Clinical Trials in Asia-Pacific 9

Top Five Countries Contributing to Clinical Trials in Europe 10

Top Countries Contributing to Clinical Trials in North America 11

Clinical Trials by G7 Countries: Proportion of Penile Cancer to Oncology Clinical Trials 12

Clinical Trials by Phase in G7 Countries 13

Clinical Trials in G7 Countries by Trial Status 14

Clinical Trials by Phase 15

Clinical Trials by Trial Status 16

Clinical Trials by End Point Status 17

Unaccomplished Trials of Penile Cancer 18

Subjects Recruited Over a Period of Time 19

Clinical Trials by Sponsor Type 20

Prominent Sponsors 21

Top Companies Participating in Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials 22

Prominent Drugs 23

Clinical Trial Profiles 24

Clinical Trial Overview of Top Companies 24

Pfizer Inc. 24

Clinical Trial Overview of Pfizer Inc. 24

Onconova Therapeutics, Inc. 25

Clinical Trial Overview of Onconova Therapeutics, Inc. 25

Clinical Trial Overview of Top Institutes / Government 26

European Organization for Research and Treatment of Cancer 26

Clinical Trial Overview of European Organization for Research and Treatment of Cancer 26

National Cancer Institute 27

Clinical Trial Overview of National Cancer Institute 27

Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori 28

Clinical Trial Overview of Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori 28

University Hospitals Bristol NHS Trust 29

Clinical Trial Overview of University Hospitals Bristol NHS Trust 29

Southwest Oncology Group 30

Clinical Trial Overview of Southwest Oncology Group 30

The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center 31

Clinical Trial Overview of The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center 31

Hoag Memorial Hospital Presbyterian 32

Clinical Trial Overview of Hoag Memorial Hospital Presbyterian 32

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 33

Clinical Trial Overview of Memorial Sloan Kettering Cancer Center 33

FUDAN University 34

Clinical Trial Overview of FUDAN University 34

Institute of Cancer Research 35

Clinical Trial Overview of Institute of Cancer Research 35

Five Key Clinical Profiles 36

Appendix 66

Abbreviations 66

Definitions 66

Research Methodology 67

Secondary Research 67

About GlobalData 68

Contact Us 68

Disclaimer 68

Source 69 List of Tables

Penile Cancer Therapeutics, Global, Clinical Trials by Region, 2014* 6

Penile Cancer Therapeutics, Global, Clinical Trials and Average Enrollment by Top Countries, 2014* 7

Penile Cancer Therapeutics, Global, Clinical Trials In Progress by Top Countries, 2014* 8

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Asia-Pacific, Top Countries, 2014* 9

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Europe, Top Five Countries, 2014* 10

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, North America, Top Countries, 2014* 11

Proportion of Penile Cancer to Oncology Clinical Trials, G7 Countries (%), 2014* 12

Penile Cancer Therapeutics, G7 Countries, Clinical Trials by Phase, 2014* 13

Penile Cancer Therapeutics, G7 Countries, Clinical Trials by Trial Status, 2014* 14

Penile Cancer Therapeutics, Global, Clinical Trials by Phase, 2014* 15

Penile Cancer Therapeutics, Global, Clinical Trials by Trial Status, 2014* 16

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Global, by End Point Status, 2014* 17

Penile Cancer Therapeutics, Global, Suspended Clinical Trials, 2014* 18

Penile Cancer Therapeutics, Global, Terminated Clinical Trials, 2014* 18

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Global, Average Enrollment Target Trends, 2009-2013 19

Penile Cancer Therapeutics Market, Global, Clinical Trials by Sponsor Type, 2014* 20



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Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Global, Key Sponsors, 2014* 21

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Global, Top Companies by Phase, 2014* 22

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Global, Ongoing Clinical Trials by Prominent Drugs, 2014* 23

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by Pfizer Inc., 2014* 24

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by Onconova Therapeutics, Inc., 2014* 25

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by European Organization for Research and Treatment of Cancer, 2014* 26

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by National Cancer Institute, 2014* 27

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori, 2014* 28

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by University Hospitals Bristol NHS Trust, 2014* 29

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by Southwest Oncology Group, 2014* 30

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, 2014* 31

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by Hoag Memorial Hospital Presbyterian, 2014* 32

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 2014* 33

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by FUDAN University, 2014* 34

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials Market, Global, Clinical Trials by Institute of Cancer Research, 2014* 35 List of Figures

Penile Cancer Therapeutics, Global, Clinical Trials by Region (%), 2014* 6

Penile Cancer Therapeutics, Global, Clinical Trials and Average Enrollment by Top Countries, 2014* 7

Penile Cancer Therapeutics, Global, Clinical Trials In Progress by Top Countries, 2014* 8

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Europe, Top Five Countries (%), 2014* 10

Proportion of Penile Cancer to Oncology Clinical Trials, G7 Countries (%), 2014* 12

Penile Cancer Therapeutics, G7 Countries, Clinical Trials by Phase, 2014* 13

Penile Cancer Therapeutics, G7 Countries, Clinical Trials by Trial Status, 2014* 14

Penile Cancer Therapeutics, Global, Clinical Trials by Phase (%), 2014* 15

Penile Cancer Therapeutics, Global, Clinical Trials by Trial Status, 2014* 16

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Global, by End Point Status, 2014* 17

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Global, Average Enrollment Target Trends, 2009-2013 19

Penile Cancer Therapeutics Market, Global, Clinical Trials by Sponsor Type (%), 2014* 20

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Global, Key Sponsors, 2014* 21

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Global, Top Companies by Phase, 2014* 22

Penile Cancer Therapeutics Clinical Trials, Global, Ongoing Clinical Trials by Prominent Drugs, 2014* 23

Methodology 67



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