Recently published research from GlobalData, "North America Hospital Supplies Market Outlook to 2018 - Disposable Hospital Supplies, Mobility Aids and Transportation Equipment, Operating Room Equipment, Sterilization and Disinfectant Equipment and Others", is now available at Fast Market Research
Boston, MA -- (SBWIRE) -- 03/15/2013 -- GlobalData's new report, "North America Hospital Supplies Market Outlook to 2018 - Disposable Hospital Supplies, Mobility Aids and Transportation Equipment, Operating Room Equipment, Sterilization and Disinfectant Equipment and Others" provides key market data on the North America Hospital Supplies market - United States and Canada. The report provides value (USD million) data for all the market categories - Disposable Hospital Supplies, Syringes and Needles, Mobility Aids and Transportation Equipment, Sterilization and Disinfectant Equipment, Patient Examination Devices and Operating Room Equipment. The report also provides company shares and distribution shares data for each of the aforementioned market categories. The report is supplemented with global corporate-level profiles of the key market participants.
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This report is built using data and information sourced from proprietary databases, primary and secondary research and in-house analysis by GlobalData's team of industry experts.
Report Scope
- Countries covered include United States and Canada.
- Market size and company share data for Hospital Supplies market categories - Disposable Hospital Supplies, Syringes and Needles, Mobility Aids and Transportation Equipment, Sterilization and Disinfectant Equipment, Patient Examination Devices and Operating Room Equipment.
- Annualized market revenues (USD million) data for each of the market categories in each of the country. Data from 2004 to 2011, forecast forward for 7 years to 2018.
- 2011 company shares and distribution shares data for each of the market categories and countries.
- Global corporate-level profiles of key companies operating within the North America Hospital Supplies market.
- Key players covered include Cardinal Health, Inc., Becton, Dickinson and Company, 3M Health Care, Kimberly-Clark Corporation, Steris Corporation, Medline Industries, Inc., Stryker Corporation, Covidien plc, Ansell Limited, Invacare Corporation, Molnlycke Health Care AB, Getinge AB and B. Braun Melsungen AG.
Reasons to Get this Report
- Develop business strategies by identifying the key market categories and segments poised for strong growth.
- Develop market-entry and market expansion strategies.
- Design competition strategies by identifying who-stands-where in the North America Hospital Supplies competitive landscape.
- Develop capital investment strategies by identifying the key market segments expected to register strong growth in the near future.
- What are the key distribution channels and what's the most preferred mode of product distribution - Identify, understand and capitalize.
Companies Mentioned in this Report: Cardinal Health, Inc., Becton, Dickinson and Company, 3M Health Care, Kimberly-Clark Corporation, Steris Corporation, Medline Industries, Inc., Covidien plc, Stryker Corporation, Ansell Limited, Invacare Corporation, Molnlycke Health Care AB, Getinge AB, B. Braun Melsungen AG, Advanced Sterilization Products Services Inc., Skytron, Hill-Rom Holdings, Inc., BERCHTOLD Holding GmbH, Sunrise Medical, Inc., Baxter International Inc., Terumo Corporation, Trumpf GmbH + Co. KG, Smiths Medical, Paul Hartmann AG, Nipro Corporation, Permobil AB, Belimed Sauter AG, Korea Miura Co., LTD.
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