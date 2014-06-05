Recently published research from MarketLine, "Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A. (Formerly Terna Participacoes S.A.) - Mergers & Acquisitions (M&A), Partnerships & Alliances and Investment Report", is now available at Fast Market Research
Boston, MA -- (SBWIRE) -- 06/05/2014 -- MarketLines' Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A. (Formerly Terna Participacoes S.A.) Mergers & Acquisitions (M&A), Partnerships & Alliances and Investments report includes business description, detailed reports on mergers and acquisitions (M&A), divestments, capital raisings, venture capital investments, ownership and partnership transactions undertaken by Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A. (Formerly Terna Participacoes S.A.) since January 2007. These reports offer a comprehensive breakdown of the organic and inorganic growth activity undertaken by an organization to sustain its competitive advantage.
Report Scope:
- Provides intelligence on Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A. (Formerly Terna Participacoes S.A.)'s M&A, strategic partnerships and alliances, capital raising and private equity transactions.
- Detailed reports of various financial transactions undertaken by Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A. (Formerly Terna Participacoes S.A.) and its subsidiaries since 2007.
- Information about key financial and legal advisors for Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A. (Formerly Terna Participacoes S.A.)'s financial deals transactions.
- Financial deals tables and charts covering deal value and volumes trend, deal types and geography-based deal activity.
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Report Highlights:
This report includes Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A. (Formerly Terna Participacoes S.A.)'s contact information and business summary, tables, graphs, a list of partners and targets, a breakdown of financial and legal advisors, deal types, top deals by deal value, detailed deal reports, and descriptions and contact details of the partner, target, investor, and vendor firms, where disclosed.
The profile also includes detailed deal reports for all M&A, private equity, public offering, venture financing, partnership and divestment transactions undertaken by Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A. (Formerly Terna Participacoes S.A.). These deal reports contain information about target company financials, sources of financing, method of payment, deal values, and advisors for various parties, where disclosed.
Reasons to Get this Report:
- Access comprehensive financial deals data along with charts and graph covering M&A, private equity, and partnerships and alliances.
- Form an independent opinion about Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A. (Formerly Terna Participacoes S.A.)'s growth strategies through the organic and inorganic activities undertaken since 2007.
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