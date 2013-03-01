New Medical Devices market report from GlobalData: "South and Central America Hospital Supplies Market Outlook to 2018 - Disposable Hospital Supplies, Mobility Aids and Transportation Equipment, Operating Room Equipment, Sterilization and Disinfectant Equipment and Others"
Boston, MA -- (SBWIRE) -- 03/01/2013 -- GlobalData's new report, "South and Central America Hospital Supplies Market Outlook to 2018 - Disposable Hospital Supplies, Mobility Aids and Transportation Equipment, Operating Room Equipment, Sterilization and Disinfectant Equipment and Others" provides key market data on the South and Central America Hospital Supplies market - Argentina, Brazil and Mexico. The report provides value (USD million) data for all the market categories - Disposable Hospital Supplies, Syringes and Needles, Sterilization and Disinfectant Equipment, Mobility Aids and Transportation Equipment, Operating Room Equipment and Patient Examination Devices. The report also provides company shares and distribution shares data for each of the aforementioned market categories. The report is supplemented with global corporate-level profiles of the key market participants.
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This report is built using data and information sourced from proprietary databases, primary and secondary research and in-house analysis by GlobalData's team of industry experts.
Scope
- Countries covered include Argentina, Brazil and Mexico.
- Market size and company share data for Hospital Supplies market categories - Disposable Hospital Supplies, Syringes and Needles, Sterilization and Disinfectant Equipment, Mobility Aids and Transportation Equipment, Operating Room Equipment and Patient Examination Devices.
- Annualized market revenues (USD million) data for each of the market categories in each of the country. Data from 2004 to 2011, forecast forward for 7 years to 2018.
- 2011 company shares and distribution shares data for each of the market categories and countries.
- Global corporate-level profiles of key companies operating within the South and Central America Hospital Supplies market.
- Key players covered include 3M Health Care, Becton, Dickinson and Company, Cardinal Health, Inc., B. Braun Melsungen AG, Medline Industries, Inc., Terumo Corporation, Covidien plc, Sercon Ltda, Kimberly-Clark Corporation, Getinge AB, Steris Corporation, Stryker Corporation and Baumer S.A.
Reasons to Get this Report
- Develop business strategies by identifying the key market categories and segments poised for strong growth.
- Develop market-entry and market expansion strategies.
- Design competition strategies by identifying who-stands-where in the South and Central America Hospital Supplies competitive landscape.
- Develop capital investment strategies by identifying the key market segments expected to register strong growth in the near future.
- What are the key distribution channels and what's the most preferred mode of product distribution - Identify, understand and capitalize.
Companies Mentioned in this Report: 3M Health Care, Becton, Dickinson and Company, Cardinal Health, Inc., B. Braun Melsungen AG, Medline Industries, Inc., Terumo Corporation, Covidien plc, Kimberly-Clark Corporation, Sercon Ltda, Getinge AB, Steris Corporation, Stryker Corporation, Baumer S.A., Ansell Limited, Baxter International Inc., Smiths Medical, Skytron, Invacare Corporation, Medical Depot, Inc., Advanced Sterilization Products Services Inc., SCHOTT North America, Inc., BERCHTOLD Holding GmbH, Trumpf GmbH + Co. KG, Hamilton Bonaduz AG, Incoterm Industria De Termometros Ltda., Permobil AB, Hill-Rom Holdings, Inc., Sunrise Medical, Inc., Industrias Hogner S.A., Listen S.A, Tuttnauer USA Co. Ltd., Gerresheimer AG, Nipro Corporation, Belimed Sauter AG, Sunnex, Inc., Korea Miura Co., LTD., Otto Bock HealthCare GmbH, Biomedica srl, Paul Hartmann AG
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