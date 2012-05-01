Universal Life Church World Headquarters, Inc.

The Universal Life Church World Headquarters - Unconditional Outreach That Knows No Boundary

Universal Life Church World Headquarters, Inc. USA ~ Today's Christian Church For The Way People Pray Today.

 

Carrabelle, FL -- (SBWIRE) -- 05/01/2012 -- Do you need food, clothing, housing, medical care, crisis intervention, information & etc?

The Universal Life Church World Headquarters and The United Way Cares - Just Call 211

Universal Life Church World Headquarters, Inc.

Toll Free Crisis, Abuse, Missing Children Hotlines

Runaway Hotline - 1-800-786-2929

Child Abuse Hotline - 1-800-422-4453

Domestic Violence Hotline - 1-800-799-7233

Missing Children Hotline - 1-800-843-5678

Subtance Abuse Hotline - 1-800-662-4357

Youth Crisis Hotline - 1-800-448-4663

Poison Control Hotline - 1-800-222-1222

Please Help Us Save a Life

Pregnant & Need Help - 1-877-777-1277

Source: Universal Life Church World Headquarters, Inc.
Posted Tuesday, May 01, 2012 at 10:46 AM CDT - Permalink

 