The Universal Life Church World Headquarters - Unconditional Outreach That Knows No Boundary

Universal Life Church World Headquarters, Inc. USA ~ Today's Christian Church For The Way People Pray Today.
Carrabelle, FL -- (SBWIRE) -- 05/01/2012 -- Do you need food, clothing, housing, medical care, crisis intervention, information & etc?
The Universal Life Church World Headquarters and The United Way Cares - Just Call 211
Universal Life Church World Headquarters, Inc.
Toll Free Crisis, Abuse, Missing Children Hotlines
Runaway Hotline - 1-800-786-2929
Child Abuse Hotline - 1-800-422-4453
Domestic Violence Hotline - 1-800-799-7233
Missing Children Hotline - 1-800-843-5678
Subtance Abuse Hotline - 1-800-662-4357
Youth Crisis Hotline - 1-800-448-4663
Poison Control Hotline - 1-800-222-1222
Please Help Us Save a Life
Pregnant & Need Help - 1-877-777-1277